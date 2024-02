Publicado hace 1 hora por Grahml a cadenaser.com

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PP "dice y sigue diciendo 'no' a cualquier amnistía porque es ilegal y 'no' a cualquier indulto porque no se da ni una sola de las condiciones". Esto se enmarca después de que este sábado fuentes solventes del PP asegurasen que el partido se muestra, por primera vez, dispuesto a indultar a los líderes independentistas "si hay un compromiso explícito de volver al estado de derecho, someterse a la justicia y cumplir la ley".