Feijóo plantea una regulación sobre el uso de redes para los menores que incluiría multas a tecnológicas: "Me preocupa la pornografía"

Publicado hace 30 minutos por Premutos73 a 20minutos.es

Alberto Núñez Feijóo ha abierto este martes el melón que el PP lleva meses conservando en el frigorífico. "Me preocupan muchísimo los temas de internet, me preocupan muchísimo las redes sociales, me preocupa que hay adolescentes que se pasan el rato delante de un móvil, me preocupa el consumo de pornografía en la adolescencia, me preocupa que hay muchos chavales que no se van a la cama si no llevan su teléfono, me preocupa que no seamos capaces de ordenar eso".