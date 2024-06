Publicado hace 1 hora por fareway a eldiario.es

“Ahora el único proyecto que tiene el PSOE es el proyecto Pedro Sánchez, que se está desmoronando”, ha añadido. “Dicen incluso que si ahora consigue un buen resultado es que los españoles están de acuerdo con sus desmanes y no podemos permitirlo”, ha sostenido. “¿Sabéis por qué?”, ha continuado, para zanjar: “Porque ellos no se lo merecen. Pero lo que es más importante, porque nosotros tampoco nos lo merecemos. Si no somos capaces de cambiar el gobierno, será nuestra responsabilidad”.