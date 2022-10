Publicado hace 34 minutos por Vrygtyp a eldiario.es

Renovar el Consejo del Poder Judicial no es una opción, sino una obligación constitucional que hay que cumplir. Sí o sí. No hay excusas, aunque el PP las haya encadenado durante casi cuatro años. Elegir nuevos miembros del máximo órgano de los jueces en tiempo y forma es un mandato legal, aunque el procedimiento no guste, aunque desagrade la agenda legislativa del Gobierno y aunque Feijóo apele a otro PSOE para alcanzar el acuerdo.