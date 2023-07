Feijóo dice que mintió sobre Pegasus en el debate "porque lo había leído en un teletipo"

Publicado hace 52 minutos por nereira a huffingtonpost.es

"En el debate dijo usted algunas cosas que son mentira, ¿por qué?", ha preguntado Alsina. "Pues sería bueno que usted me diga cuáles", ha contestado Feijóo. "Por ejemplo, que el juez archivó el caso Pegasus por falta de colaboración de Sánchez", apunta el periodista. "Eso... lo había leído en un teletipo hacía poco tiempo. A lo mejor no era correcto. Pero el teletipo que a mí me mandan era por falta de colaboración del señor Sánchez, sí", se ha excusado el candidato del PP.