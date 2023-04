Feijóo dice que Madrid tiene la mejor sanidad de España basándose en un estudio que no analiza eso

Publicado hace 41 minutos por Omoroca a eldiario.es

No, la sanidad de Madrid no es la “mejor de toda España” según un estudio de la Unión Europea, como ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes. El informe existe, pero no estudia la calidad de los servicios públicos en materia de sanidad, sino que evalúa otras estadísticas, como el número de muertes en carretera o la tasa de suicidio de una región.