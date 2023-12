Publicado hace 1 hora por mariKarmo a 20minutos.es

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no le ha costado "nada" asumir que es el jefe de la oposición "pese a ganar las elecciones", aunque ha incidido en la necesidad de "un pacto para dejar gobernar al que gana". "Me siento muy orgulloso de ser el jefe de la oposición en mi país después de haber ganado las elecciones", ha dicho en una entrevista en Espejo Público. "No querían dejarme ni presentarme a la investidura, menos mal que el jefe del Estado me entregó el título de ganador de las elecciones", ha añadido.