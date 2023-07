Feijóo buscará el apoyo de Iberdrola y Repsol para que el PNV no invista a Sánchez

Publicado hace 1 hora por tiopio a theobjective.com

Según fuentes populares consultadas por THE OBJECTIVE, la intención de la cúpula del Partido Popular, en la que no todos confían pero que muchos entienden como último recurso, pasa por buscar el amparo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, para que hagan valer su capacidad de persuasión en las más altas instancias del Euskadi Buru Batzar (EEE), el órgano desde el que se ejerce el mando y control del PNV. Y el objetivo perseguido sería garantizar que el PNV no apoyará una…