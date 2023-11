Publicado hace 1 hora por nereira a publico.es

“Si se me ocurriera pactar lo que está pactando Pedro Sánchez habría una gran huelga general en toda España. No tengáis ninguna duda”. Así ha respondido Alberto Núñez Feijóo este domingo a los manifestantes convocados por el PP en la Puerta del Sol (Madrid) que rompieron a pedir a gritos una huelga general contra la amnistía. El presidente de Vox, Santiago Abascal, que acudió a la protesta de su ex formación política, también habló de la huelga general que su sindicato Solidaridad lleva días alentando.