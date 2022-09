La Federación Internacional de Natación aprueba el primer gorro para pelo afro

Publicado hace 1 hora por Connect a bbc.com

Poder usar un gorro adecuado para el cabello afro era una petición de los nadadores, que pedían una protección idónea a su tipo de cabello, más seco y sensible al cloro de las piscinas porque puede provocar daños si no se ponían algún tipo de aceite. La FINA ha dado ahora el visto bueno a su uso. Fabricado por Soul Cap, se había prohibido en los pasados Juegos de Tokio 2020 por no seguir la forma natural de la cabeza. Los nadadores criticaron aquella decisión y alegaron que eso desanimaría a muchos deportistas negros a practicar este deporte.