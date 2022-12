Publicado hace 40 minutos por JOFRE a wired.com

A Farewell to Arms - For those on the ramparts of the world's sole superpower, the digital winds are blowing an icy chill through the triumphant glow of the post-Cold War. Articulo de JOHN CARLIN para la revista WIRED en 1997 sobre un posible ataque de Pulso Electro Magnético y como afectaría a la sociedad y sus agencias de seguridad que dependían ya demasiado de La tecnología de la infamación