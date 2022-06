La familia rusa que se instaló en la cuenca minera: «En Asturias la gente no te miente; íbamos para Galicia pero tuvimos una parada aquí y nos enamoramos del lugar»

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

Con tres niños se fueron del país en plena pandemia y afirman que allí no hay democracia ni libertad. . «Cuando empezamos a mirar un poco sobre las provincias de España nos encantó el clima del norte, y en principio íbamos para Galicia pero tuvimos una parada aquí y nos enamoramos del lugar y nos quedamos». Aquí es un pueblo en el corazón de la cuenca minera que no se va a contar en esta historia, al igual que G. es la inicial falsa de un nombre inventado, porque lo que no se ha ido con el viaje es el temor por las represalias.