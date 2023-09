Fakejóo en el país de las mentiras

Publicado hace 34 minutos por tiopio a eldiario.es

Fakejóo, como muy acertadamente han bautizado al líder del PP, vive en el país de las mentiras. Argumenta con falsedades, crea falsos dilemas, abre falsos debates y presenta falsas investiduras. Dice que no gobierna porque no quiere, que si aceptara la amnistía sería investido, que la manifestación de Madrid representa el clamor de toda España. Pero la verdad es que no gobierna porque no puede, si aceptara la amnistía perdería el apoyo de Vox, y la protesta del fin de semana no representa más que a una pequeña parte de sus votantes a muchos de…