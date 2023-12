Una fábrica de asesinatos en masa

Publicado hace 1 hora por reithor a ctxt.es

Investigación basada en conversaciones con siete miembros y exmiembros de los servicios de inteligencia israelíes –entre ellos, empleados de la Fuerza Aérea e inteligencia militar. “Nada ocurre por accidente”, señala otra fuente. “Cuando una niña de tres años muere en una casa en Gaza, es porque alguien en el ejército ha decidido que no pasaba nada por matarla, que era un precio que merecía la pena pagar para alcanzar [otro] objetivo. Nosotros no somos Hamás. No disparamos cohetes sin apuntar. Todo es intencionado. Sabemos exactamente ...