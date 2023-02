Publicado hace 1 hora por Likaro a eltopo.org

Linterna, saco de dormir, documentación, dinero en efectivo, cargador… Creo que lo tengo todo. Espera, mejor meto también el termo con alguna bebida caliente. ¿Que a dónde voy? He quedado para ir al cine. Siendo de un pueblo pequeño de Extremadura, entenderéis que tenga que ir preparada para cualquier cosa. La última vez que me adentré en una aventura como esta, acabé pasando la noche en la estación. Las taquillas cerradas, las páginas web sin mantenimiento… Me río yo de un escape room.