Publicado hace 1 hora por ThePunisherr a elconfidencial.com

uno tomará el nuevo tren rápido y el otro irá en coche por la A5 Antonio | Viaje en coche. "Me ha llevado casi media hora salir de Madrid. Una vez cogida la A5 todo va como la seda. Parece que no hay demasiada gente queriendo ir a Extremadura un martes de julio" Guille | Viaje en tren. "Desde la salida en Atocha se ve aquello de que el AVE extremeño tiene alguna trampa. Sale de los andenes de los Cercanías, en menos de 20 minutos ya has parado en Leganés y atravesado estaciones como la de Fuenlabrada"