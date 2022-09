Extremadura se salta una ley que prohíbe el maltrato animal durante los festejos taurinos

Publicado hace 57 minutos por anablack a moncloa.com

PACMA ha denunciado que en Tornavacas, una localidad de Cáceres, se han llevado a cabo distintas prácticas con toros y vaquillas que han sido definidas por dicha formación animalista como “barbaridades”. Y no solo eso sino que además van en contra de una normativa de dicha región en la que no están permitidas ningún tipo de prácticas que suponga maltrato animal. Sin embargo, esto no ha impedido que estas actividades y eventos se hayan llevado a cabo en Tornavacas.