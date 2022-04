Extirpar la clase parasitaria

Publicado hace 17 minutos por tremebundo a eldiario.es

Existe un tipo de clase social que no tiene vergüenza. No porque tenga más morro y el umbral del sonrojo más elevado que el de las clases populares, sino porque para tener vergüenza es preciso tener conciencia de haber cometido alguna falta o de perturbar alguna convención social de manera humillante o sonrojante. Ellos no tienen vergüenza porque consideran que cualquier actividad que les proporcione un beneficio por su simple existencia es un privilegio que les es debido.