Expulsan a un edil de Vox tras llamar "dictador" al alcalde en el pleno de Massamagrell

El concejal de Vox intentó intervenir y Gómez le espetó que su turno había terminado a lo que él le contestó "eres un dictador". Una frase que acompañó con un gesto que se puede interpretar como el saludo fascista aunque él niega que esa fuera la intención "si no todo lo contrario". De hecho, José Carlos Grau apunta que "no fue mi intención hacer ningún gesto de ese tipo", pues "no pienso así, no es mi ideología, soy una persona democrática, no me considero nazi y solo quería reivindicar mi turno de palabra", explica a este periódico.