Publicado hace 2 horas por Dragstat a antena3.com

"Trastornos de conducta alimentaria tipo anorexia que con 11 o 12 años ya están ingresados. Antes las niñas se iniciaban en esta enfermedad con 14 o 15 años, nunca había visto de menos edad y ahora tengo muchas. No hablamos de casos leves sino de casos graves"."Esa idea de la mujer atractiva viene más por el impacto del móvil que a través de la televisión donde siempre ha existido, pero no se recibe de forma continua. En la tele puedes ver un anuncio concreto pero una niña de 8 años normalmente está viendo dibujos en la tele, no personas reales