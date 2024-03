Publicado hace 52 minutos por tiopio a france24.com

"Musk no paga sus facturas, cree que las normas no se aplican a él y utiliza su riqueza y poder para pisotear a cualquiera que no esté de acuerdo con él", afirman en la demanda presentada ante un tribunal federal de California. Entre los demandantes se encuentra el ex Consejero Delegado Parag Agrawal, que según la demanda reclama 57,4 millones de dólares en beneficios, así como el Director Financiero despedido Ned Segal, que pide 44,5 millones de dólares. Los otros demandantes son el ex director jurídico Vijaya Gadde y el entonces consejero…