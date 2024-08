Publicado hace 38 minutos por Dragstat a telemundo.com

"Lo veía cuando las cámaras estaban apagadas, a puerta cerrada. Trump se burla de sus partidarios. Les llama habitantes del sótano". En una visita que hizo al hospital durante la pandemia de COVID-19, había gente muriendo en la unidad de cuidados intensivos, pero Trump estaba enfadado porque las cámaras no estaban enfocadas en él. No tiene empatía, ni moral, ni apego a la verdad", dijo. "Solía decirme: 'No importa lo que digas, Stephanie, dilo lo suficiente y la gente te creerá'.