El ex primer ministro de Japón acusó a Zelenski de causar sufrimiento a los ucranianos [ENG]

El ex primer ministro japonés, Yoshiro Mori, ha criticado al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, por la guerra en Ucrania, lo que implica que no es justo culpar solo al presidente ruso, Vladímir Putin, por el conflicto en curso. “No entiendo muy bien por qué solo se critica al presidente Putin, mientras que al señor Zelenski no se le pide cuentas. El señor Zelenski ha hecho sufrir a muchos ucranianos”.