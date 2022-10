Publicado hace 18 minutos por Tertuliano_equidistante a bbc.com

Se afirma que ex pilotos militares británicos están siendo atraídos a China con grandes sumas de dinero para transmitir su experiencia al ejército chino. Se cree que hasta 30 ex pilotos militares del Reino Unido fueron a entrenar a miembros del Ejército Popular de Liberación de China. El Reino Unido está emitiendo una alerta de inteligencia para advertir a los ex pilotos militares que no trabajen para el ejército chino.