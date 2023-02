Publicado hace 23 minutos por lomejor a queunperiodico.blogspot.com

La ex secretaria general del Partido Popular y ex ministra de Defensa, Dolores Cospedal, ejerce como presidenta del Instituto de Liderazgo Político. Varios políticos del Partido Popular forman parte de su accionariado. Entre estos destacan Agustín Conde, ex secretario de Estado de Defensa con Mariano Rajoy; y las ex diputadas María Carmen Riolobos y María Jesús Bonilla.