El ex jefe de la Policía Nacional en Catalunya denuncia a Cospedal, Fernández Díaz y Villarejo (CAT)

El ex jefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega ha presentado este martes delante de la Fiscalía una denuncia contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el ex comisario de policía José Manuel Villarejo por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y revelación de secretos.