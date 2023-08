El ex fiscal ucraniano Viktor Shokin acusa a Joe Biden, Hunter y Burisma de corrupción y afirma que fue ENVENENADO dos veces por enemigos que intentaban silenciarle [eng]

Publicado hace 24 minutos por alehopio a dailymail.co.uk

El ex fiscal ucraniano despedido a instancias de Joe Biden por investigar una empresa de gas ucraniana en cuyo consejo de administración estaba su hijo Hunter afirma que los Biden aceptaron sobornos a cambio de su despido y que ha habido atentados contra su vida. Las sorprendentes afirmaciones fueron hechas a Brian Kilmeade en el programa "One Nation" del sábado, en una entrevista en la que el ex fiscal jefe también afirmó que fue envenenado dos veces por quienes intentaban mantener en secreto sus acciones.