El ex actor porno que aspira a ser alcalde de un pueblo de Albacete con el PP

Hace tan solo unos días Antonio Moreno presentaba su candidatura por el PP a la Alcaldía de Carcelén. Un salto al mundo de la política de este ganadero natural de Albacete del que ha sorprendido su trayectoria profesional, ya que antes de dedicarse a la ganadería fue bombero forestal y con anterioridad se dedicó al cine gay para adultos. “Fue una época de mi vida de la que no me arrepiento, nunca he ocultado nada”