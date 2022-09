Evitar el descuento de los días de falta de preaviso de baja voluntaria

Publicado hace 33 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Todos los trabajadores saben que cuando se van voluntariamente de la empresa sin preaviso, les pueden descontar los días de preaviso que les hayan faltado. Ya explicamos en Laboro que hay casos en los que no es legal el descuento de falta de preaviso, pero en la mayoría de los casos lo es. También explicamos que no es necesario el preaviso en caso de extinción voluntaria indemnizada, pero no siempre se tiene derecho o ganas de ponerse a ejercerla. Por lo que es muy común el caso del trabajador que se quiere ir de la empresa (...)