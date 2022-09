"Evita los lenguajes de programación C o C++ en nuevos proyectos, usa Rust": lo dice un directivo de Microsoft y aclara por qué

Publicado hace 1 hora por anje a genbeta.com

Hay que recordar que la de Redmond reveló en 2019 que el 70% de sus parches en los 12 años anteriores eran correcciones de errores de seguridad de memoria, debido en gran medida a que Windows está escrito principalmente en C y C++. El equipo de Chrome de Google pesó con sus propios hallazgos en 2020, revelando que el 70% de todos los errores de seguridad graves en la base de código de Chrome eran errores de gestión de memoria y seguridad, que está escrito principalmente en C++.