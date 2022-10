El Europa defiende a Álex de la transfobia: “Ni un paso atrás”

Publicado hace 22 minutos por DonMoco a as.com

“Decimos no. Todo el Europa con Álex”, inicia el contundente mensaje que ha lanzado el CE Europa en su perfil oficial de Twitter, que ha recibido en las últimas horas miles de mensajes tránsfobos en contra de su delantero, que juega en el filial femenino. Álex, que tal y como ha confirmado a AS empezó su transición hace tres años y medio, es un hombre trans que, por trámites burocráticos pendientes, todavía no tiene recogido su género en el DNI.