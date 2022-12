El eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá afirma que ha defendido a Qatar “sin recibir un solo euro”

Publicado hace 51 minutos por tmahne a eldiario.es

El presidente del Grupo de Amistad Qatarí-Unión Europea en el Parlamento Europeo y ex presidente de Baleares, se defiende de las sospechas de tener algo que ver con el QatarGate: “Jamás he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo euro por defender absolutamente nada”