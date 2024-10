Publicado hace 1 hora por felpeyu2 a news.westernu.ca

Jugar a videojuegos puede aumentar sus habilidades cognitivas y el ejercicio puede desempeñar un papel en la mejora de su salud mental, pero no al revés, ha encontrado un estudio a gran escala. Los hallazgos sorpresa forman parte del estudio Brain and Body, una colaboración entre Western and the Science Museum for the Manchester Science Festival. Más de 2.000 participantes de todo el mundo se inscribieron para el estudio, que les pidieron completar una encuesta de estilo de vida seguida por los juegos cerebrales en línea de Creyos que miden