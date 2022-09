Estudio a gran escala de Cataluña demuestra la inutilidad de las máscaras obligatorias en las escuelas. [Alemán]

Publicado hace 1 hora por pablisako a tkp.at

No hay (todavía) muchos estudios de máscaras que no se hayan llevado a cabo en el laboratorio sino en el mundo real. Pero se vuelven más. Sin embargo, lo que probablemente sea el más grande hasta ahora ha sido revisado por pares en el renombrado "BMJ" (British Medical Journal). El resultado claro: no hay un efecto positivo de las máscaras obligatorias en las escuelas sobre la tasa de infección.