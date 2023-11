Publicado hace 18 minutos por Pedro_Bear a telecinco.es

El "empollón o el rarito" no es el alumno con más riesgo de ser víctima de acoso, sino aquel estudiante que tiene pocos amigos, una personalidad impulsiva y es varón, según revela un estudio de distintas universidades españolas. Los resultados reflejaron que un 13 % de los adolescentes afirma sufrir acoso. "Si en un entorno seguro donde te dicen que es anónimo, no son capaces de marcarse, quiere decir que probablemente no se lo digan a los profesores ni a los padres". Por otro lado, la investigación muestra que las chicas sufren menos acoso.