Durante años se ha creído que la colonoscopia, la prueba habitual para detectar el cáncer colorrectal, era casi infalible. Lo mejor, se dice, es hacerse una colonoscopia y, en su caso, quitarse cualquier pólipo precanceroso que se detecte: así, casi seguro que el paciente no sufrirá cáncer de colon. Ahora, un nuevo estudio publicado en el New England Journal of Medicine sugiere que los beneficios de las colonoscopias para la detección del cáncer pueden estar sobreestimados.