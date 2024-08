Publicado hace 1 hora por dmeijide a mondoweiss.net

Una comparación en profundidad de la cobertura de The New York Times de la invasión rusa de Ucrania frente a la guerra genocida de Israel contra Gaza muestra cómo el Times blanquea obedientemente las noticias para adaptarlas a la agenda del gobierno estadounidense. «Palabras como 'matanza', 'masacre' y 'carnicería' a menudo transmiten más emoción que información», escribió la editora de la sección de normas del New York Times, Susan Wessling, en un memorándum de noviembre de 2023 dirigido al personal del “periódico oficial”. Había transcurrido