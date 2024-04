Publicado hace 55 minutos por oscarcr80 a bbc.co.uk

Este caso ha sido muy sonado en los ultimos meses en la escuela MIchaela de Londres en Wembley. Donde mas de la mitad de sus alumnos son de religion islamica y pedian que se acomodara el horario para adecuarlo a uno de los 5 rezos obligatorios que exige el islam. La directora, Katharine Birbalsingh, se ha opuesto. Su veredicto: The free school's founder and head teacher Katharine Birbalsingh said the ruling was a "victory for all schools".