Las estrellas de la WNBA denuncian que no ganan nada por la venta de sus camisetas: en la NBA llega al 50%

Kelsey Plum, base estrella de Las Vegas Aces y referente de la tremenda selección de los Estados Unidos que se apuntó el último Mundial de Australia, denunció que en la WNBA no se llevan dólar alguno por la venta de sus camisetas. No es que ganen menos, es que no ganan. Directamente. "No queremos ganar lo mismo que ellos. Preguntamos por poder conseguir el mismo porcentaje por las ventas. No es el mismo concepto. No creo que tenga que ganar lo mismo que LeBron, pero sí el porcentaje por las camisetas".