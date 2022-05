"Estoy harto de ver la acera llena de gente y saber que la Policía me va a parar a mí"

Publicado hace 1 hora por blodhemn a epe.es

Mor Diagne, senegalés afincado en España, denuncia los cacheos y paradas policiales cotidianas basadas en su color de piel. Se levanta a las cinco para ir a trabajar y cada dos o tres días le toca control. "Enseña toda la documentación, los papeles, quítate las botas por si llevas algo y abre el maletero". Aunque "no todos los policías son iguales y no hay que generalizar" remarca que "muchos te ven y piensan que tienes algo malo o el coche no es tuyo. Solo por tu color de piel". Asociaciones llevan documentando esta realidad más de una década.