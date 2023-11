Publicado hace 37 minutos por Harkon a threadreaderapp.com

Estimada Ada Colau, has sido siempre un referente para el activismo de izquierdas, te has partido la cara con el poder económico y judicial, una labor incuestionable y admirable pero… voy a explicarte y explicaros algunas reflexiones. Abro hilo... Es legítimo rendirse, es una opción personal pero lo que no es de recibo es venderlo como una continuación de una lucha social que ya no hacéis. Lo que no es legítimo es abandonar a su suerte a otros que aún siguen partiéndose la cara.