Publicado hace 6 horas por me_joneo_pensando_en_ti a cnnespanol.cnn.com

Si una potencia extranjera atacara Hawai -por ejemplo, la base de la Marina estadounidense en Pearl Harbor o el cuartel general del Mando Indo-Pacífico al noroeste de Honolulu-, los miembros de la OTAN no estarían obligados a acudir en defensa del estado. "El argumento para no incluir a Hawai es simplemente que no forma parte de Norteamérica", afirma Santoro. La excepción está recogida en el Tratado de Washington, el documento que estableció la OTAN en 1949, una década antes de que Hawai se convirtiera estado.