Este árbol invade media España y provoca asco en primavera: "Mi calle huele a semen"

Publicado hace 42 minutos por Gandark_S1rk a elconfidencial.com

"¡Todo el mundo sabe a qué huele, que no me vengan con tonterías!", afirma, aunque en su entorno impera la ley del silencio. "Creo que todos olemos lo mismo pero la gente no quiere reconocer que sabe cómo huele el semen". A pesar de todo, admite que en su pequeño sondeo ha descubierto que hay otros matices en las fosas nasales de cada cual: "Hay gente que dice que huele a vómito". Todos coinciden en algo, el olor es tremendamente desagradable. La historia suena a broma, pero no lo es. Y la química y la neurociencia tienen mucho que decir.