Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a negocios.com

“Ya no hay capacidad de Ucrania y la OTAN para revertir la situación en el frente de guerra”, comienza Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. No sólo faltan las armas, falta también la gente. “La movilización es un fracaso”, afirma. Y es que, motivo de ello se encuentra en el entorno financiero, el cual Ucrania “está fatal”. Ucrania ha recibido en los últimos dos años 244.000 millones de dólares en ayuda, explica el director. Además, en los próximos dos años no va a recibir otros 244.000. No es solo Advidvka