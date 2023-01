Estas son las 10 cosas que más han hecho espeluznar a los españoles de EEUU cuando las he contado

Publicado hace 2 días por CarlosGoP a threadreaderapp.com

Después de 9 años viviendo en EE.UU. y de 5 contándolo por IG / Blog / Podcast, etc. Creo que estas son las 10 cosas que más han hecho espeluznar a los españoles cuando las he contado (hilo). 1. Este año "solo" pago más de $420/mes por mi seguro de salud gracias a que mi empresa paga el otro 50% de lo que cuesta. Aún así, tengo una fianza de $2,500 (el seguro no te cubre casi nada hasta que no llegas a esa cantidad) y no cubre a mi marido, que paga aún más. 2. No existe la baja médica PAGADA a nivel federal...