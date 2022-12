Están filmando un nuevo final para Indiana Jones 5, según John Williams (Eng).

Publicado hace 1 hora por Franlloirrain a screenrant.com

Existen rumores de que los pases previos de "Indiana Jones and the dial of destiny" habrían tenido críticas negativas, con muchos espectadores insatisfechos con el final. Uno de los finales que se habría proyectado sería la entrega del relevo al personaje de Waller-Bridge's, Helena, colcocándola como nueva aventurera para el futuro de la franquicia. Desde entonces, Mangold ha negado los rumores acerca de este relevo, afirmando que aquél ni siquiera se habría planteado.