Estamos a nada de vivir una tormenta perfecta de problemas de producción de alimentos e inflación disparada

Bueno, a ver como lo explico... yo en 2019 estaba comprando gasoil agrícola a 0'65€/litro. Ahora está a 1,45€/litro. Y eso que estamos exentos de bastantes impuestos en gasoil. Un 223% de nada, minucias. Subida de los abonos? Pues una auténtica barbaridad, no sé deciros cuanto, pero en torno al triple de su precio habitual. Me gustaría daros cifras exactas, pero no he abonado. Ni yo ni mis vecinos. Año seco y abono caro no es buena conjunción, prácticamente es tirar dinero.