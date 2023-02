Estalla la burbuja de la algarroba: “Le ha pasado como al bitcoin”

Publicado hace 27 minutos por candonga1 a elpais.com

El problema lo tienen ahora en los intermediarios que pagaron la algarroba a precios nunca vistos y no encuentran forma de darles salida. “Está siendo un desastre, estamos en el mes de febrero y casi no hay demanda”, asegura Sureda, al final de la cadena en la vida de un cultivo que se ha puesto tan de moda que ha comportado una oleada de saqueos nunca vistos en el campo. “En una noche me quitaron 1.500 kilos”, cuenta Albert Fortuny, a los pies de un algarrobo gigante. Cuando les roban, no hay duda: el manto negro de las vainas caídas de...