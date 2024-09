Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a hispanidad.com

Daily Mirror, en 1950: “No tiene sentido luchar contra el comunismo europeo y dejar olvidado al más claro baluarte anticomunista. Stalin odia Franco porque Franco derrotó a Stalin en la Guerra española". Sin embargo, en estos días, en los que con motivo del pucherazo de Venezuela se está haciendo referencia de los luchadores históricos contra la tiranía comunista, no he oído a nadie citar el nombre de Franco. Las amenazas de multas y cárcel de la ley de memoria democrática han infundido tal miedo a no pocos intelectuales