Los nombres de los grupos de odio activos identificados por el SPLC incluyen, pero de ninguna manera se limitan a, los Proud Boys, el New Black Panther Party, el KKK, la Nation of Islam, Patriot Front, la Casa de Israel, Christ or Chaos y la United Skinhead Nation. Las ideologías promovidas por estos y otros grupos son variadas y, a menudo, en desacuerdo. Pero tienen en común que cada uno de ellos discrimina por motivos de raza, religión, nacionalidad, preferencias sexuales o género.